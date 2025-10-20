«Распылил пранк-спрей»: в полиции раскрыли подробности ЧП в школе Екатеринбурга
ЧП произошло в учреждении в Кировском районе
Фото: Илья Московец © URA.RU
Восьмиклассник распылил в екатеринбургской школе №108 пранк-спрей с неприятным запахом, плохо стало одной из учениц, склонной к аллергическим реакциям. Подробности ЧП URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ.
«По имеющейся информации восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей с неприятным запахом. Одна из учениц, склонная к аллергическим реакциям, почувствовала себя плохо. Ей оказана медицинская помощь. С инициатором неудачной шутки работают сотрудники ПДН», — сообщили в ведомстве.
Из-за случившегося учеников отправили домой. 21 октября уроки пройдут в плановом режиме.
