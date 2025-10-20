Легендарный глава полиции Нижнего Тагила ушел в отставку
Ибрагим Абдулкадыров возглавлял тагильскую полицию с 2012 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Начальник МУ МВД «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров покинул свой пост. Информацию URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых.
По словам Горелых, Абдулкадыров вышел на пенсию по выслуге лет. В правоохранительных органах он проработал свыше 45 лет. Тагильское ОВД возглавлял с осени 2012 года. Был награжден различными ведомственными наградами. Накануне офицеру исполнилось 65 лет.
«В далеком 1978 году судьба связала его со Средним Уралом. Он проходил срочную службу в войсковой части поселка Сокол, что под Нижним Тагилом. Эти края ему, что называется, запали в душу. После демобилизации из вооруженных сил поступил в школу милиции в Елабуге. Стал, как и мечтал с детства, сыщиком. Карьеру начинал с должности оперуполномоченного Тагилстроевского РОВД. В лихие девяностые возглавлял криминальную милицию Пригородного района. За серию раскрытых под его началом тяжких преступлений досрочно присвоили звание подполковника. В 2007 году Абдулкадыров стал начальником ОВД района. А в 2012 году главк доверил ему пост „главнокомандующего“ всего гарнизона полиции Тагила», — отметил Горелых.
Врио руководителя тагильской полиции стал замначальника управления уголовного розыска областного ГУ МВД Дмитрий Абраменко. По данным URA.RU, ранее он служил в Кургане и Первоуральске.
В минувшую пятницу Абдулкадыров и мэр города Владислав Пинаев торжественно открыли новое здание отдела полиции №20. Местные полицейские ждали этого несколько лет.
Материал из сюжета:Перестановки в силовых ведомствах
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!