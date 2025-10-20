Легендарный глава полиции Нижнего Тагила ушел в отставку

По словам Горелых, Абдулкадыров вышел на пенсию по выслуге лет. В правоохранительных органах он проработал свыше 45 лет. Тагильское ОВД возглавлял с осени 2012 года. Был награжден различными ведомственными наградами. Накануне офицеру исполнилось 65 лет.

«В далеком 1978 году судьба связала его со Средним Уралом. Он проходил срочную службу в войсковой части поселка Сокол, что под Нижним Тагилом. Эти края ему, что называется, запали в душу. После демобилизации из вооруженных сил поступил в школу милиции в Елабуге. Стал, как и мечтал с детства, сыщиком. Карьеру начинал с должности оперуполномоченного Тагилстроевского РОВД. В лихие девяностые возглавлял криминальную милицию Пригородного района. За серию раскрытых под его началом тяжких преступлений досрочно присвоили звание подполковника. В 2007 году Абдулкадыров стал начальником ОВД района. А в 2012 году главк доверил ему пост „главнокомандующего“ всего гарнизона полиции Тагила», — отметил Горелых.