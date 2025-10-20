Армия, раскрытые дела и признание: биография уволившегося шефа тагильской полиции Абдулкадырова

Ибрагим Абдулкадыров проработал в полиции свыше 45 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Ушедший в отставку руководитель МУ МВД «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров прослужил в правоохранительных органах свыше 45 лет. Накануне ему исполнилось 65 лет. Биография легендарного свердловского полицейского — в материале URA.RU.

Армия и начало службы в МВД

Ибрагим Абдулкадыров поработал на разных позициях в МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Офицер родился в 1960 году в Республике Дагестан. Через 18 лет он был призван на срочную службу и попал по распределению в воинскую часть в поселке Соколе под Нижним Тагилом. После демобилизации Абдулкадыров поступил в Елабужскую среднюю школу милиции. Окончив ее в 1982-м, он получил должность инспектора уголовного розыска ОВД Тагилстроевского райисполкома Нижнего Тагила.

Через четыре года Абдулкадыров поступил в высшую школу милиции. В 1988-м его отправили в командировку в Нагорно-Карабахскую автономную область, где разгорался межнациональный конфликт, который вылился в кровопролитную войну. Там сотрудники милиции следили за общественным порядком. В том же году Ибрагим Абдулкадыров помогал в ликвидации последствий в зоне бедствий в армянском городе Спитаке.

Продолжение после рекламы

Возвращение в Тагил

Офицер раскрыл ряд резонансных уголовных дел Фото: Илья Московец © URA.RU

После этих событий тогда еще старший лейтенант Абдулкадыров вернулся в Тагил. Он попал в отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности, а после занял должность замначальника по профилактике преступлений в Тагилстроевском ОВД.

Первую половину девяностых Абдулкадыров проработал в Пригородном районе в должности замначальника ОВД-начальника криминальной милиции. И тогда же включился в расследование уголовного дела о массовых хищениях оборудования боевых самолетов в воинской части, где когда-то служил. Под его руководством силовики разоблачили группу из 20 действующих и бывших военных. Выяснилось, что из похищенного они выплавляли драгметаллы в подпольных лабораториях. Ущерб составил около 4,5 млрд рублей. За успешное раскрытие дела майору Абдулкадырову присвоили звание подполковника.

Высокий пост

Тагильскую полицию он возглавлял последние 13 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После этого его перевели на аналогичную должность в Ленинский РОВД, а в 2007-м он возглавил его. Через четыре года началась масштабная реформа МВД, в ходе которой милицию переименовали в полицию. Структуру территориальных подразделений изменили. Ротация задела и Абдулкадырова, его перевели в Алапаевск и доверили местный ОВД.

Но уже в 2012-м Абдулкадыров вновь вернулся в Нижний Тагил и стал руководителем МУ МВД «Нижнетагильское». С тех пор он был несменным шефом этого ОВД. За это время его подчиненные раскрыли ряд резонансных уголовных дел, в том числе преступления прошлых лет.

Признание

Абдулкадыров на месте обрушения дома на Сибирской, 81 в 2024-м Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2013 году Абдулкадыров за свои заслуги был удостоен премии «Человек года». Тогда ее вручали впервые. Через пять лет он был выбран «Почетным гражданином Нижнего Тагила». Кроме того, офицер причастен к реализации проекта «Безопасный город». В 2014-м Абдулкадыров предложил мэру города (тогда был Сергей Носов) оборудовать улицы комплексом камер. Так в Тагиле появились два центра оперативного мониторинга и свыше 900 видеокамер. Инфраструктура позволяет круглосуточно следить за порядком на улицах. За время службы Абдулкадыров был награжден медалью «За охрану общественного порядка» (2020-й) и знаком «За заслуги перед Свердловской областью» Второй степени (2024-й).

Отставка

Абдулкадыров, мэр Владислав Пинаев и глава ГУ МВД по области Александр Мешков Фото: предоставлено Валерием Горелых

Слухи об отставке Абдулкадырова ходили последние несколько лет. Но каждый год руководство продлевало контракт с ним. 20 октября в ГУ МВД официально подтвердили: офицер уходит на пенсию по выслуге лет. Примечательно, что 17 октября полковник участвовал в торжественном открытии нового здания отдела полиции №20.

Продолжение после рекламы

«Вчера, 19 октября, нашему заслуженному ветерану исполнилось 65 лет. В ближайшее время в главке состоится торжественная церемония, где генерал Александр Мешков (глава ГУ МВД по Свердловской области — прим. ред.) и другие коллеги тепло поздравят его и с юбилеем и с выходом на пенсию, вручат памятный подарок», — отметил руководитель пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.