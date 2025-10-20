Награду Воробьеву (слева на фото) вручил замминистра спорта РФ Фото: представители чемпионата России по дзюдо

Президент Свердловской областной федерации дзюдо Сергей Воробьев удостоен награды за организацию чемпионата России по дзюдо, который прошел в Екатеринбурге с 16 по 19 октября. Награду ему вручил замминистра спорта РФ Игорь Сидоркевич, рассказали URA.RU представители турнира.

«Во время чемпионата свердловские дзюдоисты показали упорную борьбу и отличные результаты. Впервые в истории российского дзюдо представители одного региона завоевали медали в каждой весовой категории. Такой „рекорд“ поставили наши дзюдоистки! А по итогам всех дней соревнований сборная Свердловской области снова подтвердила звание лучшей в лично-командном зачете», — сказал Воробьев.

Губернатор Денис Паслер также отметил результат местных дзюдоистов. «Президентским спортом» на Урале занимаются свыше семи тысяч человек, а 44 свердловчанина входят в состав национальной сборной по этому виду спорта», — добавил глава региона.

По итогам турнира свердловские спортсмены завоевали 12 медалей, включая шесть золотых. Чемпионами России стали Камила Бадурова, Сабина Гилязова, Карина Ефимова, Валерий Ендовицкий, Ольга Мухина и Михаил Игольников. Серебряные и бронзовые награды получили Ксения Задворнова, Аина Моисеева, Абрек Нагучев, Олеся Ткаченко, Яна Полякова и Валентина Штенцова.

В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из 63 регионов страны. Свердловскую область представляли 65 атлетов. Победители чемпионата получат 11 млн рублей от Федерации дзюдо России, а также войдут в состав сборной, которая выступит на Олимпийских играх 2028 года.

