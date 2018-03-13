На Урале девочка два месяца лечится после падения в школе

15:46 13 марта 2018 0

После инцидента в гардеробе девочка уже два месяца лечится Фото: depositphotos.com © URA.RU

После инцидента, который 18 января произошел в екатеринбургской школе № 71, одна из учениц третьего класса так ни разу и не побывала на занятиях. В тот же день девочку в бессознательном состоянии госпитализировали. Позже выписали лечиться домой, но спустя время госпитализировали вновь из-за развившегося после падения посттравматического эписиндрома.

«Несчастный случай произошел после уроков, когда моя дочь пошла одеваться в гардероб. Ее толкнул кто-то из старшеклассников, и она при падении сильно ударилась головой. Сначала директор школы говорила мне, что мы „ничего не добьемся, что можем писать, куда хотим, что не мы первые, не мы последние!“. Записи с камер наблюдения мне отказались показать, мотивируя тем, что там плохое качество. Во всех протоколах школа пишет, что свидетелей того, что травма произошла в школе, нет. Хотя они есть и говорили об этом и готовы сказать еще не раз. Но администрация школы говорит, что дети не могут быть свидетелями», — рассказала «URA.RU» мама пострадавшей девочки Александра З.

После падения третьеклассницу проводили до дома, где она потеряла сознание. С тех пор у девочки стали регулярно случаться эпилептические приступы, два месяца длится обследование и лечение. Мама девочки была вынуждена уволиться с работы. В результате она написала заявления в полицию и прокуратуру Октябрьского района Екатеринбурга.

«Конечно, прокуратура проведет проверку. В ходе надзорных мероприятий прокуратура запросит документы в учреждении здравоохранения (если ребенок туда обращался), чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью. Опросим классного руководителя. Если сохранились записи с камер видеонаблюдения, то просмотрим их. По результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По обстоятельствам несчастного случая классный руководитель девочки Анна Степашкина сообщила, что после окончания уроков она проводила свой класс до раздевалки, где помогла детям одеться. «Все проходило в штатном режиме, жалоб со стороны обучающихся и родителей не поступало. Девочка, попрощавшись со мной, самостоятельно отправилась домой». С директором школы № 71 редакция связаться не смогла в связи с ее занятостью, а в самом учебном учреждении сказали, что добавить к тому протоколу им нечего.