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14 марта 2018
15:37  14 марта 2018 2

Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Лидер ХДС будет возглавлять правительство ФРГ еще 4 годаФото: Aleph_Wikipedia

Бундестаг большинством голосов переизбрал Ангелу Меркель на пост канцлера ФРГ. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) возглавит правительство страны в четвертый раз.

В ходе голосования за переизбрание Меркель проголосовали 364 парламентария из 688 (при необходимом минимуме в 355). Против лидера ХДС высказались 315 депутатов, еще девять воздержались от голосования. На почетной трибуне Бундестага присутствовали муж Меркель — Йоахим Зауэр и ее 89-летняя мать Герлинд Каснер, сообщает Vse42.ru.

Канцлер ФРГ избирается на четыре года. В обязанности главы правительства входит назначение федеральных министров. Как напоминает «Русская планета», незадолго до голосования партия Меркель ХДС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение. В дальнейшем документ должен стать основой для формирования политического курса Германии.

Сергей Макеев
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