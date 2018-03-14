Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Бундестаг большинством голосов переизбрал Ангелу Меркель на пост канцлера ФРГ. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) возглавит правительство страны в четвертый раз.
В ходе голосования за переизбрание Меркель проголосовали 364 парламентария из 688 (при необходимом минимуме в 355). Против лидера ХДС высказались 315 депутатов, еще девять воздержались от голосования. На почетной трибуне Бундестага присутствовали муж Меркель — Йоахим Зауэр и ее 89-летняя мать Герлинд Каснер, сообщает Vse42.ru.
Канцлер ФРГ избирается на четыре года. В обязанности главы правительства входит назначение федеральных министров. Как напоминает «Русская планета», незадолго до голосования партия Меркель ХДС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение. В дальнейшем документ должен стать основой для формирования политического курса Германии.