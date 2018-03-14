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14 марта 2018
21:07  14 марта 2018 1

Голый Тарзан изнасиловал фанатку прямо на сцене. ВИДЕО

Получилось очень похожеСергей Глушко, Instagram

Российский стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, устроил шоу для взрослых на гастролях в Ростовской области. На сцене он разделся и сымитировал половой акт с одной из поклонниц.

Ролик был обнародован на YouTube. На видео стриптизер приглашает на сцену свою фанатку. Не стесняясь, он трогает женщину во всех причинных местах. Затем на глазах изумленной публики Тарзан ложится на ростовчанку и имитирует с ней половой акт, прикрывая мужское достоинство белой простыней.

Интимные фото Глушко и его супруги Натальи Королевой ранее появились на сайте журнала SUPER. Депутат Виталий Милонов призвал лишить артистку звания заслуженной. Эпатажный шоумен и актер Никита Джигурда вступился за Королеву. «Я звоню жене по телефону перед умывальником и дрочу», — заявил он. Украина ввела санкции против уроженки Киева Королевой. Ей на 5 лет запретили въезд на родину.

Артем Косых
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