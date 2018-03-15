Зауральские депутаты рассказали о хитром способе купить водку

Находчивые жители Курганской области нашли способ, как обойти систему ЕГАИС, зависающую из-за плохой связи. Об этом зашла речь во время обсуждения технических сложностей внедрения электронной системы ветеринарного контроля «Меркурий» на заседании аграрного комитета областной думы, передает корреспондент «URA.RU».
«Это анекдот, — поделился председатель комитета Владимир Остапенко. — Бутылку пробить не могут, так они водку перельют в баночку, а бутылку оставят в магазине. Потом будет интернет — так они ее пробьют». «Это не анекдот — это находчивость», — посмеялся замгубернатора по АПК Сергей Пугин.
Депутаты отметили, что проблемы возникают и из-за технических сбоев системы ЕГАИС, которая учитывает оборот древесины. «Бабушка сидит, полдня ждет, когда ей машину дров отпустят», — добавил один из членов комитета.
Руководитель регионального управления Россельхознадзора Андрей Лушников заявил, что нововведения позволят пресечь оборот серого сырья, а также оперативно отслеживать зараженную продукцию. Он напомнил, что именно благодаря «Меркурию» удалось быстро отследить зараженное африканской чумой свиней мясо и не допустить распространения инфекции.