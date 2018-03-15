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15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:05  15 марта 2018 3

Чиновников Екатеринбурга заставили снести забор у Шарташа, который мешал пройти к озеру

Екатеринбуржцы выступают за свободный проход к озеруФото: скрин Google Maps

Жители Екатеринбурга обратились в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру из-за нарушения их прав на свободный доступ к озеру Шарташ и его береговой полосе. Ведомство через суд обязало администрацию города и собственника земельного участка демонтировать забор, мешающий горожанам, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По улице Отдыха расположены два не разграниченных между собой земельных участка, которые примыкают к водоему. Один из них принадлежит юридическому лицу, а второй муниципальный. Вся территория огорожена по периметру забором, который заходит в воду. Это создает препятствие к свободному доступу граждан к водному объекту общего пользования и нарушает Водный кодекс РФ.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга, который постановил обязать предпринимателя и администрацию города демонтировать возведенный забор в пределах ширины береговой полосы. Апелляционную жалобу администрации оставили без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу, исполнение решения взято под контроль прокуратурой.

Как писало «URA.RU», ранее екатеринбургские власти начали кампанию по открытию озера Шарташ для всех желающих. Это подразумевало снос всех ограждений, препятствующих общественному доступу к водохранилищу, и капитальных построек с выходящими на воду пирсами, не имеющих соответствующих разрешений и лицензий.

Ксения Томашова
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