В Екатеринбурге не отпустили на свободу бизнесмена, нанявшего «ритуального убийцу»

Зохиршо Сангов осужден за организацию убийства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд отпустил екатеринбургского предпринимателя Зохиршо Сангова, осужденного за организацию убийства конкурента на овощебазе №4, на принудительные работы. Однако позже это решение отменил Свердловский областной суд, рассказали URA.RU в инстанции.

«Постановление от 12 августа Тагилстроевского райсуда отменено, будет вынесено новое решение. В удовлетворении ходатайства адвоката о замене Сангову неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами — отказать», — уточнили в суде.

Предприниматель был осужден в октябре 2017 года. По версии следствия, в 2010-м он нанял экс-полицейского из Махачкалы Арсена Байрамбекова, получившего прозвище «ритуальный убийца», для расправы над конкурентом, который мешал Сангову получать максимальный доход. Киллеру за работу он пообещал полмиллиона рублей или партнерство. Байрамбеков выбрал второе.

До этих событий Байрамбеков увлекся оккультизмом. Он познакомился с Татьяной Соловьевой, которая называла себя жрицей кровавого культа. В 2014-м киллер создавал для нее «армию зомби» в Свердловской области. Она указывала ему на прохожих, подходящих в качестве жертвы богам. Арсен привозил несчастных в лес на капище, где резал им горло. Трупы он зарывал неподалеку.