Курганцев возмутил президент экологического фонда, который продает колбасу из медведей

Курганские зоозащитники раскритиковали президента областного благотворительного фонда по охране диких животных Петра Федотова, который открыл магазин «Дары природы». Любителям животных показалось некорректным, что в торговой точке покупателям предлагают мясо и изделия из тех самых диких животных, которых должен охранять фонд.
Письмо, в котором были озвучены возмущения по этому поводу, в редакцию «URA.RU» направила активистка Соня Сухнева. Однако сам Петр Федотов, который ранее руководил охотуправлением в областном департаменте природных ресурсов, считает претензии необоснованными. Он подчеркнул, что вся продукция приобретается в магазине абсолютно законно. «У нас в области 33 тысячи охотников, а остальные люди что, не могут попробовать мяса диких животных?» — спрашивает он.
Петр Федотов также отметил, что в магазине продается не только мясо, но и другие дары природы — грибы, орехи и мед.