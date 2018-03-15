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15 марта 2018
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Главные новости Курганской области
15:11  15 марта 2018 0

Курганцев возмутил президент экологического фонда, который продает колбасу из медведей

Аграрный комитет областной Думы Курган, федотов петр
Петр Федотов не видит никаких нарушений в своей деятельностиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские зоозащитники раскритиковали президента областного благотворительного фонда по охране диких животных Петра Федотова, который открыл магазин «Дары природы». Любителям животных показалось некорректным, что в торговой точке покупателям предлагают мясо и изделия из тех самых диких животных, которых должен охранять фонд.

Письмо, в котором были озвучены возмущения по этому поводу, в редакцию «URA.RU» направила активистка Соня Сухнева. Однако сам Петр Федотов, который ранее руководил охотуправлением в областном департаменте природных ресурсов, считает претензии необоснованными. Он подчеркнул, что вся продукция приобретается в магазине абсолютно законно. «У нас в области 33 тысячи охотников, а остальные люди что, не могут попробовать мяса диких животных?» — спрашивает он.

Петр Федотов также отметил, что в магазине продается не только мясо, но и другие дары природы — грибы, орехи и мед.

Магазин предлагает большой выбор изделий из мяса диких животных
Фото с сайта магазина «Дары природы»
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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