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15 марта 2018
Главные новости Москвы
18:34  15 марта 2018 0

Горбачев рассказал о своем отношении к Ельцину

Политик рассказал, что ему до сих пор пишут письма с предложением «застрелиться»Фото: wikipedia.org

Последний генсек КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал о своем отношении к Борису Ельцину. Он также поделился тем, что ему до сих пор приходят письма с просьбой «застрелиться».

Горбачев в интервью изданию «Медуза» причислил Бориса Ельцина к разряду «чудаков» и заявил, что не смог бы остаться генсеком и не проводить свои известные реформы. «Это был бы уже не Горбачев. Это был бы Ельцин или еще какой-нибудь чудак», — ответил политик по поводу такого варианта развития событий. По словам Горбачева, Николай Рыжков, бывший директор «Уралмаша», предупреждал его о том, что с Ельциным он «натерпится горя». Однако Горбачев не жалеет о решении пригласить Ельцина в центр. «Я к нему относился, в принципе, по большому счету положительно», — заключил первый президент СССР.

Последний генсек КПСС поделился мнением, что перестройка жива и сейчас, хотя ее пытаются «похоронить». Он считает, что мало кому удавалось таким образом «перевернуть» весь мир. В то же время Горбачев признался, что ему до сих пор пишут письма с предложением «застрелиться». «В чем я виноват? Одни обвиняют, что я Венгрию отдал. Другие — Польшу. А кому отдал? Полякам и венграм. Это, конечно, дико», — политик отметил, что не согласен с предъявляемыми ему обвинениями в политических ошибках.

Дарья Корчак
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