Украина атаковала ТЭЦ в Орловской области
31 октября 2025 в 05:06
ВСУ атаковали орловскую ТЭЦ. В результате сбития беспилотника, обломок попал на территорию станции, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
