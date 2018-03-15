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15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:20  15 марта 2018 0

В Асбесте силовики задержали участников митинга с плакатами в поддержку власти

Митинг против строительства Томинского ГОК. Челябинск, рамка, писанов владислав, полиция, проверка на входе, рамка металлоискателя
В ход митинга в поддержку Грудинина вмешалась полиция (фото архивное)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции Асбеста задержали нескольких молодых людей, присутствовавших на только что закончившемся митинге КПРФ в Асбесте. Как сообщил «URA.RU» депутат местной думы Сергей Ларионов, одним из организаторов мероприятия была его коллега по муниципальному парламенту коммунистка Наталья Крылова. Она вместе с другими выступавшими вела агитацию за кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

На митинге также присутствовала группа молодых людей, державших в руках плакаты с надписями в поддержку действующей федеральной власти и призывами к Наталье Крыловой сдать мандат. Часть из них были отправлены в местное отделение полиции. «Мне непонятны действия полиции. Ведь они пришли с позитивными лозунгами, призывающими, в том числе, к борьбе с криминалом», — пояснил Ларионов.

Дозвониться до Натальи Крыловой не удалось, у нее отключен телефон. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых на момент подготовки материала находился на совещании и не смог ответить на звонок корреспондента «URA.RU».

В России 18 марта состоятся выборы президента. В кампании участвуют восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Константин Джултаев
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