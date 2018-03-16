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16 марта 2018
15:55  16 марта 2018 0

Звезды «Реальных пацанов» спели в эфире ТНТ песни Аллегровой. ФОТО

Мария Шекунова и Валентина Мазунина приняли участие в музыкальной передаче на ТНТФото: «Студия Союз», Instagram

Актрисы Валентина Мазунина и Мария Шекунова, известные своими ролями в популярном сериале «Реальные пацаны», приняли участие в шоу телеканала ТНТ «Студия Союз». Известным уроженкам Перми пришлось отгадывать музыкальные ребусы и даже исполнять песни.

Выпуск передачи с участием Мазуниной и Шекуновой вышел в эфир 15 марта. Сам телеканал позиционирует проект «Студия Союз» как «единственное в своем роде комедийно-музыкальное шоу, в котором звезды меряются музыкальностью, чтобы сделать очень смешно». Пермские актрисы шутили, отгадывали ребусы и рассказывали о своем опыте съемок в «Реальных пацанах». Валентина Мазунина заметила, что Шекунова способна спеть и Аллегрову, и «что-нибудь культурное». Мария Шекунова призналась, что они обе прекрасно поют в караоке, и исполнила песню Аллегровой.

«Ребята, это было очень круто! Спасибо! Нас так поддерживал зал и мы друг друга, и ребята нас очень поддерживали. Мы чуть там не умерли», — поделилась впечатлениями после съемок Мария Шекунова. «Только у меня пару раз давление скакало от волнения и переживаний», — добавила Валентина Мазунина. «Круто! Один из самых веселых выпусков!», «Мегакрутой выпуск! Девчонки молодцы!», «Надо вам последний конкурс запатентовать и пустить в ход, в караоке, на вечеринки», — зрители разделили восторг актрис от прошедшего эфира.

Дарья Корчак
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