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Главные новости Курганской области
19:37  18 марта 2018 0

Курганцы на избирательных участках устроили бурное обсуждение будущего родного города. ФОТО

ВЫБОРЫ 2018. проект
Избиратели внимательно ознакомились с вариантами благоустройства КурганаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Кургане голосование за территории, которые в 2018 году благоустроят по программе «Комфортная среда», вызвало огромный интерес у жителей города. Об «URA.RU» сообщил его координатор Игорь Прозоров.

По его словам, на избирательных участках люди устроили бурные обсуждения предложенных проектов благоустройства. «Так как на трех избирательных участках может быть только один пункт для голосования по „Комфортной среде“, даже образовались очереди. В целом, инициатива получила живой отклик, а мы — те результаты, на которые рассчитывали», — пояснил депутат. Число проголосовавших он назвать затруднился, сославшись на то, что такой подсчет не ведется.

ВЫБОРЫ 2018. проект "Комфортная среда". Курган, пенсионерка, голосование, урна для голосования, комфортная среда
Результаты голосования огласят в ближайшие дни
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Какие общественные территории получили наибольшую поддержку у курганцев, станет известно завтра или послезавтра, уточнил Игорь Прозоров. Напомним, голосование проходит одновременно с выборами президента России сегодня, 18 марта. Всего на него предложили 17 проектов благоустройства городских парков и скверов, из которых, в соответствии с выбором жителей города, облагородят от восьми до десяти. Один голосующий мог поддержать сразу три общественных территории.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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