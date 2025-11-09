Логотип РИА URA.RU
Хоккеисты из Кургана вырвали победу в овертайме у челябинской команды. Видео

09 ноября 2025 в 16:02
ХК "Зауралье" взял победу в гостевом матче

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские хоккеисты клуба «Зауралье» на выездном матче победили в дополнительное время команду «Челмет» из Челябинска. Об этом рассказали представители команды из Кургана.

«Характер, мощь, победа! Забираем победу в овертайме у клуба „Челмет“ в Челябинске. Счет игры 3:4 в пользу курганцев», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

Голы:

  • 1:0 – Никита Екимов (К. Щеколдин, Д. Шубин, 11:49);
  • 2:0 – Алексей Савельев (А. Рыкманов, Л. Колодий, 20:31);
  • 2:1 – Серафим Низовцев (А. Комаристый, 37:25);
  • 3:1 – Леонид Колодий (К. Щеколдин, А. Филатов, 45:30);
  • 3:2 – Кирилл Тагиров (Ф. Беляков, А. Угольников, 52:27);
  • 3:3 – Иван Козлов (Г. Кожемякин, А. Угольников, 59:25);
  • 3:4 – Кирилл Васильев (К. Рыжов, 62:54).
Победа над «Челметом» стала четвертой подряд для ХК «Зауралье». Ранее курганская команда обыграла «Южный Урал» из Орска со счетом 3:1 и «Торпедо-Горький», прервав серию из нескольких поражений, в том числе от воронежского «Бурана». Успешные выступления укрепили позиции «Зауралья» в турнирной таблице.

