В Шадринске снесут котельную и прачечную ради будущей стройки
Старые здания снесут
Фото: Илья Московец © URA.RU
На улице Михайловской в Шадринске (Курганская область) готовятся снести котельную и прачечную, чтобы освободить участки под комплексную застройку высотными зданиями. В настоящее время готовится проект на демонтаж строений. Об этом говорится в документации.
«Разработка проектов по сносу объектов недвижимости в Шадринске на улице Михайловская, 74 и 74л», — сообщается на сайте госзакупок. Уточняется, что в зданиях раньше были прачечная и котельная.
Ранее Шадринску выделили четыре земельных участка под комплексную застройку по проекту Минстроя. Территорию общей площадью почти 40 гектаров предлагают застройщикам под высотки за 160,5 миллиона рублей. Два незастроенных участка расположены в районе улиц Промышленная — Тюменская и на улице Братская. Еще два участка с домами под снос находятся в районе улиц Михайловская, 74 и Кондюрина, 35. Реализовать проекты рассчитывают в течение пятилетнего срока.
