В Шадринске снесут котельную и прачечную ради будущей стройки

Старые здания снесут Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице Михайловской в Шадринске (Курганская область) готовятся снести котельную и прачечную, чтобы освободить участки под комплексную застройку высотными зданиями. В настоящее время готовится проект на демонтаж строений. Об этом говорится в документации.

«Разработка проектов по сносу объектов недвижимости в Шадринске на улице Михайловская, 74 и 74л», — сообщается на сайте госзакупок. Уточняется, что в зданиях раньше были прачечная и котельная.