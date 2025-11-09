Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Шадринске снесут котельную и прачечную ради будущей стройки

09 ноября 2025 в 17:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Старые здания снесут

Старые здания снесут

Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице Михайловской в Шадринске (Курганская область) готовятся снести котельную и прачечную, чтобы освободить участки под комплексную застройку высотными зданиями. В настоящее время готовится проект на демонтаж строений. Об этом говорится в документации.

«Разработка проектов по сносу объектов недвижимости в Шадринске на улице Михайловская, 74 и 74л», — сообщается на сайте госзакупок. Уточняется, что в зданиях раньше были прачечная и котельная.

Ранее Шадринску выделили четыре земельных участка под комплексную застройку по проекту Минстроя. Территорию общей площадью почти 40 гектаров предлагают застройщикам под высотки за 160,5 миллиона рублей. Два незастроенных участка расположены в районе улиц Промышленная — Тюменская и на улице Братская. Еще два участка с домами под снос находятся в районе улиц Михайловская, 74 и Кондюрина, 35. Реализовать проекты рассчитывают в течение пятилетнего срока.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал