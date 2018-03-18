20:45 18 марта 2018 0

В Литве певец находится на гастролях Фото: Instagram Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России в Литве, где находится на гастролях. Свой бюллетень он опустил в урну, установленную в посольстве РФ в Вильнюсе. Там же его поджидали поклонники и журналисты.

Он поблагодарил в Instagram посла России в Литве Александра Удальцова «за безупречную организацию и порядок на участке голосования для русских граждан в Литве». «В Вильнюсе Киркоров заблокировал избирательный участок — так как много было желающих с ним пообщаться», — пишут поклонники в комментариях. Многие из них пытаются выяснить, за кого именно отдал свой голос поп-король.

Отметим, на выборах президента проголосовали множество других российских артистов, среди которых Михаил Боярский, Ольга Бузова и Елена Темникова.