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18 марта 2018
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Главные новости Югры
22:45  18 марта 2018 0

Больше тысячи югорчан отметили «Крымскую весну» в центре Ханты-Мансийска. ФОТО, ВИДЕО

В Ханты-Мансийске прошел митинг-концерт «Крым наш»ФОТО: РИЦ ЮГРА
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Крым вернулся в состав России
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Более тысячи югорчан пришли отметить четырехлетие присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации на патриотической акции «Крым наш». Торжественный митинг-концерт прошел на главной площади Ханты-Мансийска 18 марта.

В 21:00 на центральной площади напротив здания югорского правительства собралось около 1200 горожан. Для митингующих выступали местные музыкальный коллективы, которые пели патриотические песни, посвященные России, Крыму и Югре.

С поздравлениями выступили лидеры местных общественных организаций, а также городские депутаты: председатель правления городской общественной организации «Культурно-просветительский центр Гармония» Галина Выдрина, председатель городской организации ветеранов Лариса Шаповалова и член окружной патриотической организации «Союз ветератов боевых действий» Владимир Леунов. Аналогичные мероприятия пройдут и в других города региона.

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ФОТО: РИЦ ЮГРА

Игорь Волосин
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