Более тысячи югорчан пришли отметить четырехлетие присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации на патриотической акции «Крым наш». Торжественный митинг-концерт прошел на главной площади Ханты-Мансийска 18 марта.
В 21:00 на центральной площади напротив здания югорского правительства собралось около 1200 горожан. Для митингующих выступали местные музыкальный коллективы, которые пели патриотические песни, посвященные России, Крыму и Югре.
С поздравлениями выступили лидеры местных общественных организаций, а также городские депутаты: председатель правления городской общественной организации «Культурно-просветительский центр Гармония» Галина Выдрина, председатель городской организации ветеранов Лариса Шаповалова и член окружной патриотической организации «Союз ветератов боевых действий» Владимир Леунов. Аналогичные мероприятия пройдут и в других города региона.