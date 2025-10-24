Логотип РИА URA.RU
В ХМАО создают особые условия для карьерного роста врачей

24 октября 2025 в 13:58
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО запустили масштабный проект по формированию нового управленческого поколения в системе здравоохранения. Образовательная программа «Школа главного врача Югры», разработанная совместно с ЦНИИОИЗ Минздрава России, создает кадровый лифт для перспективных медиков. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов на Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2025».

«Мы создаем не просто учебную программу, а кадровый лифт, который формирует новое управленческое поколение в здравоохранении Югры», — заявил Паськов. Программа основана на принципах практической подготовки, командной работы и достижения конкретных измеримых результатов.

Пасков добавил, что участники проекта демонстрируют профессиональный рост, формируют команды инициативных руководителей и внедряют современные управленческие решения в медицинских организациях округа. «Образовательный проект продолжает развиваться, охватывая новые направления подготовки управленческих кадров», — заключил глава депздрава.

