Средний вес азиатской груши достигает 200-350 грамм Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В супермаркетах ХМАО появились в продаже гигантские груши из Кореи. По форме плоды шарообразные, а по размеру — сравнимы с помело.

В России азиатскую грушу называют яблочной грушей из-за шарообразной формы Фото: Валерия Ткачева

«Экзотический фрукт продают на развес. Цена за килограмм — около 250 рублей. На наклейках, прикленных к плодам, написано, что груши из Кореи», — передает корреспондент URA.RU. Судя по внешнему виду, этот сорт азиатской груши называется «Олимпик», он созревает в сентябре.

Родиной так называемой азиатской груши считается Китай, откуда фрукт распространился по Кореи и Японии. В России экзотику прозвали яблочной грушей. В зависимости от сезонности урожая у культуры есть несколько сортов.

