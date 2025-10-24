Логотип РИА URA.RU
В магазинах ХМАО появились гигантские груши из Кореи. Фото

24 октября 2025 в 13:33
Средний вес азиатской груши достигает 200-350 грамм

В супермаркетах ХМАО появились в продаже гигантские груши из Кореи. По форме плоды шарообразные, а по размеру — сравнимы с помело.

В России азиатскую грушу называют яблочной грушей из-за шарообразной формы

Фото: Валерия Ткачева

«Экзотический фрукт продают на развес. Цена за килограмм — около 250 рублей. На наклейках, прикленных к плодам, написано, что груши из Кореи», — передает корреспондент URA.RU. Судя по внешнему виду, этот сорт азиатской груши называется «Олимпик», он созревает в сентябре.

Родиной так называемой азиатской груши считается Китай, откуда фрукт распространился по Кореи и Японии. В России экзотику прозвали яблочной грушей. В зависимости от сезонности урожая у культуры есть несколько сортов.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах ХМАО резко подешевел гигантский виноград из Китая. Цена за килограмм сорта «Шайн Мускат» снизилась примерно на 300 рублей.

