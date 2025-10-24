В ХМАО начался суд над бывшим мэром из-за мошенничества с ремонтом дорог

Суд начал рассматривать дело экс-мэра поселка Сибирский (Ханты-Мансийский район), который обвиняется в хищении 1,5 миллионов рублей при ремонте дорог в селе Батово. Информация об этом размещена в базе данных суда.

Бывшему мэру вменяется пять эпизодов по статье «мошенничество» и один эпизод по статье «злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в 2023 году он заключил договоры на ремонт дорог в селе Батово с подрядчиками. Ими оказались его родственники, а сам мэр якобы подписал акты о выполнении работ, которые фактические не проводились. Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.