Аквапарк Сургута взвинтил цены на время осенних каникул

На период осенних каникул аквапарк будет работать по тарифам выходного дня Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Аквапарк «Аквамарин» в Сургуте (ХМАО) сравнял цены на период осенних каникул у школьников с тарифом выходного дня. Актуальный прайс опубликован на сайте аквапарка.

«С 28 октября по 9 ноября работаем без выходных. С 25 октября по 4 ноября работаем по тарифам выходного дня», — следует из объявления. Так, проход для разных возрастных групп в выходные на весь день или три часа обойдется дороже примерно на 21% в сравнении с ценами в будни.

Местные уже раскритиковали объявление в соцсетях. «Какая „прекрасная“ идея поднять цены на время каникул», — пишет Ольга Семерикова в группе развлекательного комплекса в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU связался с представителями аквапарка, чтобы выяснить, чем обоснован прайс на время осенних каникул. «Не могу сказать, с чем связано. Не я принимала решение. Передам ваши контакты», — ответила по телефону администратор.

