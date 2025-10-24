Депутат из ХМАО спасла раненого лебедя. Видео
Раненого лебедя нашли нефтяники на Обминском месторождении
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Депутат думы Пыть-Яха (ХМАО) Людмила Завадская спасла лебедя. Она рассказала журналистам URA.RU, что птицу с перебитым крылом нашли нефтяники.
«Вечером мне позвонили из ЕДДС, рассказали, что нефтяники нашли лебедя с перебитым крылом. Спросили, что делать. Я ответила, чтобы везли ко мне», — поделилась Завадская.
Птица оказалась с рекордно низким весом — при норме 10 килограммов она весила всего четыре. Завадская связалась с уникальным югорским специалистом по спасению пернатых — Лидией Ручкиной, которая руководит центром помощи птицам «Белая сова» в Ханты-Мансийске.
Лебедя кормили овсяной крупой и кабачками. На помощь пришли и домочадцы, и соседи, и администрация города во главе с мэром Сергеем Елишевым, который помог организовать перевозку. Лебедь в первый день отказывался есть, только через два часа удалось его покормить. «Ручкина до глубокой ночи консультировала нас, объясняла, чем кормить, как ухаживать. А потом предложила отправить лебедя в центр „Особый питомец“ в Екатеринбурге. Там живут птицы с ангельскими крыльями», — уточнила депутат.
Птица отправится в Екатеринбург из Ханты-Мансийска. Компанию ей составили две утки, которых Завадская вырастила на своем подворье.
Видео: Людмила Завадская
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!