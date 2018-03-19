В Питере вынесут приговор Дацику, устроившему «голый марш проституток»

15:29 19 марта 2018 0

Дацика обвиняют в погромах в борделе Фото: Ольга Кривонос, Ирина Маслова

В Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга сегодня вынесут приговор по делу Вячеслава Дацика, устроившего два года назад так называемый «голый марш» проституток. Оглашение приговора начнется в 14:30 по московскому времени — свое решение озвучит судья Юрий Гершевский.

Ожидается, что на оглашение приговора придут сами представительницы древнейшей профессии, а также те, кто поддерживал их во время суда и следствия. «С нами пойдут мальчики МСМ, представители ЛГБТ, активисты движения людей, живущих с ВИЧ, правозащитники, — рассказала „URA.RU“ Ирина Маслова, лидер российского движения в защиту секс-работниц „Серебряная Роза“. — Сегодня — рубикон. Вчерашние выборы и сегодняшняя история с судом перекликается: это тоже выбор будущего: можно ли убивать, насиловать и выгонять на улицу людей, допустимо ли это в нашем обществе и есть ли на свете справедливость?»

Лидер «Серебряной Розы» заявляет, что она сама намерена присутствовать на приговоре, при этом у нее будет личная охрана. Ранее, как рассказывало «URA.RU», потерпевшие по делу не раз подвергалась нападкам и унижениям со стороны друзей Дацика, после чего на защиту путан встали ветераны боевых действий). «Еще никогда мне не было страшно, как сегодня, — призналась „URA.RU“ Ирина Маслова. — Мы попросили судебных приставов об усилении. Но на любой страх надо идти с открытым забралом. Я буду, и, я надеюсь, у нас будет поддержка».

По словам Масловой, ее страх связан не только с сегодняшним заседанием. «Если Дацик получит реальный срок и уедет на зону — нам будут мстить за то, что мы его посадили (хотя судим его не мы, а государство). А если он вдруг выйдет на свободу — нам будут мстить за то, что его столько долго не было на свободе. Я своего будущего не вижу, — говорит лидер „Серебряной Розы“. — Но я очень надеюсь на справедливое судебное решение. И нам, и Дацику повезло с судьей: для меня Гершевский — олицетворение честного судьи, который судит по закону».

Нациста Вячеслава Дацика обвиняют в погромах в борделе на Васильевском острове: со своими друзьями он вломился в «нумера», выставил обнаженных девушек и их клиентов на улицу и гнал до отделения полиции. Также девушки обвинили «рыжего Тарзана» в похищении их имущества. Впоследствии оказалось, что это было не единственное нападение Дацика на публичные дома — их были десятки. Во время одного из них чернокожая проститутка, спасаясь от нациста через окно, сломала себе позвоночник. В отношении Дацика было возбуждено уголовное дело по статьям 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») и 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц с использованием предметов, используемых в качестве оружия»), вел дело СК РФ.