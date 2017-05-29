17:37 29 мая 2017 0

Известного нациста только в России судят уже в третий раз, не считая срока в Норвегии Фото: Анатолий Медведь, РИА Новости

В Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга начался судебный процесс по делу Вячеслава Дацика, устроившего год назад так называемый «голый марш» проституток. На первом заседании, состоявшемся сегодня, 29 мая, суд продлил Дацику срок содержания под стражей до 18 ноября. Об этом сообщила Ольга Кривонос — адвокат, представляющая интересы пострадавших девушек.

«Зал маленький, два СОБРовца, пять приставов у клетки, Дацик в ней, три сотрудника полиции, прокурор, четыре адвоката с обеих сторон и группа поддержки Дацика на всех лавках, — описала обстановку в суде адвокат Кривонос. — Ну и судья с секретарем судебного заседания». Также на заседании присутствовала пресса, в том числе питерские «5 канал» и «Санкт-Петербург».

Позицию судьи по отношению к Дацику, по ощущению адвоката, «жесткая». При этом сторонники Дацика настроены достаточно решительно: защитники не исключают, что девушек, которые на последующих заседаниях придут давать показания, подвергнут травле. По словам адвоката Кривонос, ее и еще одного защитника интересов пострадавших уже назвали «проституционными адвокатами».

Следующее судебное заседание назначено на 6 июня. Оно будет проходить в закрытом режиме.

Нациста Вячеслава Дацика обвиняют в том, что он устроил погромы в борделе на Васильевском острове и в бутик-отеле: со своими друзьями он вломился в «нумера», выставил обнажённых девушек и их клиентов на улицу и гнал до отделения полиции. Также проститутки обвинили Рыжего Тарзана в том, что он похитил их имущество. Впоследствии оказалось, что это было не единственное нападение Дацика на публичные дома — их были десятки. Во время одного из налетов чернокожая проститутка, спасаясь от нациста через окно, сломала себе позвоночник.

В отношении Дацика было возбуждено уголовное дело по статьям 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») и 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц с использованием предметов, используемых в качестве оружия»), вел дело Следственный комитет.

Бывший боец ММА и кикбоксер по прозвищу Рыжий Тарзан стал известен своей победой нокаутом в дебютном поединке в 1999 году, но больше «прославился» эксцентричным поведением на ринге, сообщается в «Википедии». В 2007 году он был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, помещён в психиатрическую клинику, откуда в 2010 году бежал. Нелегально прибыв в Норвегию, Дацик попросил там политического убежища, но получил отказ: норвежские эксперты признали его вменяемым и приговорили к тюремному заключению за незаконное ношение оружия. По отбытии срока был депортирован в Россию и приговорён к пяти годам лишения свободы. 17 марта 2016 года вышел на свободу из красноярской колонии, после чего и организовал нападения на публичные дома.