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Главные новости Курганской области
11:23  20 марта 2018 0

Пьяный курганец украл у полицейских служебную собаку и теперь может сесть на пять лет

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, служебная собака, овчарка, кинологи
Похититель забрался в кинологический центр и украл щенка немецкой овчаркиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кургана обвиняется в хищении собаки из Центральной кинологической службы УМВД региона. Похитителю грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

По данным следствия, осенью 2017 года 38-летний мужчина в составе подрядной бригады работал на территории Центральной кинологической службы УМВД России по Курганской области, в том числе ремонтировал вольеры для служебных собак. Вечером, 23 ноября, нетрезвый работник проник в вольер и похитил щенка немецкой овчарки по кличке Гроза, после чего скрылся. Собаку он хотел продать.

Учреждению был причинен материальный ущерб. Похитителя нашли, он дал признательные показания. Щенка вернули кинологам. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.

Анна Бояркина
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