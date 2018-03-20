Пьяный курганец украл у полицейских служебную собаку и теперь может сесть на пять лет

Житель Кургана обвиняется в хищении собаки из Центральной кинологической службы УМВД региона. Похитителю грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.
По данным следствия, осенью 2017 года 38-летний мужчина в составе подрядной бригады работал на территории Центральной кинологической службы УМВД России по Курганской области, в том числе ремонтировал вольеры для служебных собак. Вечером, 23 ноября, нетрезвый работник проник в вольер и похитил щенка немецкой овчарки по кличке Гроза, после чего скрылся. Собаку он хотел продать.
Учреждению был причинен материальный ущерб. Похитителя нашли, он дал признательные показания. Щенка вернули кинологам. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.