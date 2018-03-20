13:15 20 марта 2018 0

Губернатор ХМАО лично принял участие в историко-краеведческой викторине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве ХМАО рассказали подробности розыгрыша квартир и автомобилей среди участников Викторины «Югре — 900». Розыгрыш среди всех правильно ответивших на десять вопросов состоится 24 марта. Так решится судьба 35 квартир и 32 автомобилей. Об этом 20 марта «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«24 марта в Ханты-Мансийске соберутся представители всех муниципальных оргкомитетов, а это более 200 общественников, представителей 35 организаций, советов. Из их числа сформируются комиссии, которые будут наблюдать за процедурой определения счастливых обладателей ценных подарков», — говорится в сообщении депсвязей. Также в департаменте добавили, что талоны с номерами победителей поместят в большую емкость, из которой в прямом эфире ребенок будет доставать счастливые билеты.

Как сообщил агентству директор «Открытого региона» Оксана Макеева, помимо квартир и автомобилей, будет разыграно 30 путевок (каждая на 2 персоны) на курорты России, а также 9 000 призов (телефоны, телевизоры, бытовая и цифровая техника, велосипеды, подарочные сертификаты на услуги кинотеатров, театров, музеев, фитнес-центров, spa-центров и салонов красоты)

Макеева добавила, что все подарки должны быть вручены победителям до 30 апреля 2018 года.

Как уже сообщало агентство, историко-краеведческая викторина, посвященная 900-летию первого упоминания Югры в исторических летописях, стартовала 24 февраля. Сбор анкет участников проходил по всему региону в день выборов президента РФ. Свое участие в викторине приняли первые лица ХМАО, а также губернатор Наталья Комарова. Анкеты принимались на избирательных участках, а поучаствовать в ней могли все жители от шести лет.