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18 марта 2018
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Главные новости Югры
18:58  18 марта 2018 0

В Югре проходит акция, соперничающая по популярности с выборами президента. В ней уже участвует больше трети жителей. ФОТО

ВЫБОРЫ 2018. Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой на избирательные участки. Сургут , викторина югре 900
В викторине могут участвовать дети с шести лет. Главное — не сдавать несколько анкетФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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По данным на 16 часов в викторине «Югре — 900» приняло участие 370 тысяч человек. Об этом «URA.RU» рассказала директор АУ «Открытый регион» Оксана Макеева.

Анкеты собирали в помещениях рядом с избирательными участками. Сама процедура сдачи анкеты похожа на участие в выборах — при себе необходимо иметь паспорт, а всех людей записывают в специальный журнал и просят поставить подпись. Тут же висит объявление, которое объясняет сложность процедуры — если от одного человека поступило несколько анкет, все они считаются недействительными.

Эта же сложность процедуры привела к огромным очередям в помещениях, где собирают анкеты. Тем более, что ответы на вопросы принимают от жителей Югры старше шести лет, поэтому на участки приходили целыми семьями. В соцсетях многие писали, что не выдерживали давки и уходили, а также адресовали организаторам вопрос, можно ли сдать анкету в другой день.

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По популярности викторина если и уступает президентским выборам, то немного Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В оргкомитете викторины рассчитывают, что число участников достигнет 500 тысяч человек, но сдать ответы на вопросы можно только 18 марта. «Анкеты принимают только сегодня, так было определено оргкомитетом, что в один день, 18 марта для удобства жителей недалеко от избирательных участков сделаны пункты сборы. Надо понимать, что анкеты принимают волонтеры — занято порядка 3 тысяч человек в организации викторины. Да, были очереди, и это доказательство, что люди нам поверили, что проявляют интерес к истории Югры. Сейчас очереди уже схлынули, и можно спокойно сдать анкету, время еще есть», — прокомментировала Оксана Макеева.

Историко-краеведческая викторина, посвященная 900-летию первого упоминания Югры в исторических летописях, стартовала 24 февраля. Победителей определят 24 марта, в день открытия Мегионского месторождения нефти. Для победителей викторины подготовили более 900 тысяч призов, среди них 35 квартир, 32 машины, порядка 30 турпутевок на курорты России.

Добавим, участие в викторине приняла губернатор Югры Наталья Комарова и еще ряд известных политиков ХМАО.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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