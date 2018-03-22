Британские футболисты приедут на ЧМ-2018 со своей едой, чтобы избежать отравлений

05:26 22 марта 2018 0

Сборная Анлии опасается российских продуктов Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com © URA.RU

Сборная Англии собирается принять ряд мер, чтобы избежать отравления во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Британские футболисты намерены приехать со своей едой. Об этом сообщает газета The Sun.

Футболисты из Великобритании привезут в Россию своих поваров, а также продукты, в числе которых будут кексы, томатный соус, запеченные бобы, шоколад, горчица, а также чай. Кроме того, вся пища будет проходить тщательные проверки перед приготовлением, пишет RT.

Ранее, как сообщал ТАСС, полиция Британии сообщила об активной работает над тем, чтобы футбольные болельщики чувствовали себя в безопасности во время предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, страна понизит уровень делегации на ЧМ-2018. Такое решение было принято в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ядовитым веществом, которое якобы разрабатывалось в РФ. Российская сторона свою причастность к произошедшему полностью отрицает.