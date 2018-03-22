Детский омбудсмен Ямала попрощался с округом

Ямальский уполномоченный по правам ребенка Виталий Орешкин сложил свои полномочия. На заседании Заксобрания ЯНАО 22 марта он заявил о досрочной отставке, сославшись на семейные обстоятельства. Как «URA.RU» сообщало ранее, чиновник решил сменить место жительства на Краснодарский край.
Приняв отставку, депутаты внесли поправки в окружной закон об уполномоченном по правам ребенка. Изменения меняют порядок докладов омбудсмена перед избранными депутатами и срок предоставления кандидатур на его замещение в случае досрочной отставки. Согласно принятой поправке, в течение трех дней после сложения полномочий должны быть представлены новые кандидатуры на должность ямальского уполномоченного по правам ребенка.
Виталий Орешкин пока недоступен для журналистов. При этом бывший уполномоченный доволен итогом своей работы, цитирует Орешкина «Север-пресс». «Вся моя жизнь состоялась на Ямале, где я прожил 25 лет. Я доволен и работой в судебной системе, и работой с гражданами. За время пребывания на посту уполномоченного, на мой взгляд, удалось достигнуть главного — люди узнали о значении и возможностях института уполномоченного. Для меня гораздо большей ценностью, чем грамоты и награды, обладают благодарности людей, которым удалось помочь», — заявил он.