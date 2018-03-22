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22 марта 2018
15:51  22 марта 2018 0

Стало известно еще об одной серьезной болезни Табакова

Прощание со Львом Дуровым в Театре на Малой Бронной. Москва, табаков олег
Табаков страдал от нескольких серьезных заболеваний, но боролся до концаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Народный артист СССР Олег Табаков, который болел онкологическим заболеванием и скончался 12 марта от сердечного приступа, страдал также аллергической бронхиальной астмой. Об этом рассказал директор НИИ пульмонологии ФМБА РФ, главный терапевт Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Чаулин, который много лет дружил с семьей актера.

Табаков, будучи артистом «Современника», несколько раз консультировался у Чаулина. «С Олегом Павловичем у нас давняя история отношений. Я знал его маму, которая тоже была врачом. В семье Табакова было много больных бронхиальной астмой», — цитируют доктора медицинских наук «Дни.ру». Чаулин поделился, что аллергия актера обострилась после рождения детей. По его словам, вдова Марина Зудина также страдает от этого заболевания и несколько раз супруги приезжали к врачу вместе.

Чаулин рассказал, что навещал Табакова незадолго до смерти. «Я видел: врачи делали все, чтобы его спасти. Да и сам он молодец, долго сопротивлялся. Но Табаков был очень ослаблен основным заболеванием — боролся с раком — и последние годы проходил лечение с использованием сложных химических препаратов», — сказал глава научно-исследовательского института пульмонологии.

Народный артист Олег Табаков скончался 12 марта на 83 году жизни, писал сайт «Подмосковье сегодня». Последние несколько месяцев он находился на лечении в больнице. По информации «URA.RU», у него диагностировали воспаление легких и сепсис. Прощание с Табаковым прошло 15 марта в МХТ им. Чехова, после церемонии актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Президент РФ Владимир Путин, как сообщала «Национальная служба новостей», выразил свои глубокие соболезнования родным и близким Табакова.

Ксения Томашова
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