СМИ: Олегу Табакову могли занести инфекцию при лечении зубов Екатеринбурге

03:28 20 марта 2018 0

Артист посещал Екатеринбург не реже раза в год Фото: архив сайта правительства РФ

По одной из версий, озвученных знакомыми с ситуацией источниками, народному артисту Олегу Табакову во время лечения зубов в Екатеринбурге могли занести инфекцию, развившуюся в сепсис. По сообщениям СМИ, Табаков лечил зубы на Среднем Урале «по дружбе» — без документов и истории болезни.

Как сообщает «Комсомольская правда — Урал», долгие годы звезде театра и кино лечили зубы в частной стоматологической клинике «Мегадента». Причем владельцем сети является директор одного из крупных предприятий — завода «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов. Впрочем, сам он «стоматологическую» версию напрочь отвергает и называет ее «полной хренью». По его словам, Олег Табаков лечил зубы в Москве и жаловался ему потом, что столичные врачи «сделали что-то не то».

Источник, занимающий высокое положение в стоматологических кругах Екатеринбурга подтвердил журналистам, что лечение зубов Табакову в Екатеринбурге «спонсировал» Анатолий Павлов, причем наверняка лечение проводилось без оформления документации и заполнения истории болезни. Впрочем, версия с занесенной инфекцией также может являться не более, чем слухом: сепсис развивается обычно сразу, что не совпадает с картиной посещений артистом Среднего Урала. «Табаков был последний раз в Екатеринбурге больше года назад, — приводит слова собеседника портал „Дни.ру“. — Поэтому не исключено, что все это — слухи. В любом случае здесь абсолютно недоказуемая ситуация. Нет документов — ни финансовых, ни клинических».

Кроме того, остается не совсем понятным, зачем для лечения зубов артисту нужен был «спонсор» — зарабатывая порядка 1 млн рублей на посту художественного руководителя МХТ им. Чехова, Табаков вполне мог сам оплатить свое лечение.

Напомним, народный артист Олег Табаков скончался 12 марта после продолжительной болезни. Последние несколько месяцев он находился на лечении в больнице: у 82-летнего актера диагностировали воспаление легких и сепсис.