17:53 22 марта 2018 0

Савченко обвиняется в организации теракта Фото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

Народный депутат Украины Надежда Савченко арестована в здании Верховной Рады. Бывшая военнослужащая ВСУ обвиняется в попытке государственного переворота и организации теракта.

За привлечение Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 депутат, за разрешение на задержание — 277, поддержали ее арест 268 парламентариев. Представление на арест Савченко было внесено в Раду Генпрокурором Украины Юрием Луценко, сообщает «Национальная служба новостей».



15 марта Генпрокуратора Украины заявила, что Савченко планирует теракт в здании национального парламента. По данным ведомства, депутат лично давала указания по совершению атаки и вербовке ее участников. Незадолго до этого украинскими властями был задержан Владимир Рубан — глава общественной организации «Офицерский корпус». Он обвиняется в переправке оружия, с помощью которого, по версии следствия, планировалась ликвидация политической верхушки страны. Савченко оказалась в числе тех, кто выразил готовность поручиться на Рубана в случае его освобождения под подписку о невыезде, напоминает РБК.