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22 марта 2018
19:34  22 марта 2018 0

Титов обвинил свою бороду в провале избирательной кампании

Бизнес-омбудсмен несколько раз хотел избавиться от бородыФото: личная страница Бориса Титова в Facebook
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который был одним из восьми кандидатов в президенты России, назвал свою бороду самой большой неудачей своей избирательной кампании. Отращивать ее он начал по совету имиджмейкеров.

Уполномоченный по правам предпринимателей в России рассказал, что не один раз пожалел, что все-таки отрастил бороду. «Самой большой неудачей выборной кампании для меня, если кого это интересует, это была моя борода. Ее уже нет… Это было такое испытание! Это было так неудобно! Это все время чешется», — цитирует Титова ТАСС.

Во время президентской гонки Титов три или четыре раза пытался избавиться от растительности на лице. «У меня уже была занесенная бритва в руке, ее хватали, отнимали», — поделился экс-кандидат в президенты.

Напомним, что выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. После обработки 99,83% протоколов России Владимир Путин набрал 76,6% голосов избирателей, на втором месте — Павел Грудинин с 11,8%, на третьем — Владимир Жириновский с 5,66%. За Ксению Собчак проголосовали 1,67% россиян, за Григория Явлинского — 1,04%. Борис Титов, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин не смогли преодолеть однопроцентный барьер. У ЦИК РФ есть десять дней (со дня выборов) на официальное и окончательное определение результатов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов РФ и двух зарубежных территориальных избирательных комиссий.

Ольга Кулакова
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