Трамп заявил о планах обсудить с Си Цзиньпином украинский конфликт

Планируется, что встреча лидеров США и КНР состоится 30 октября в Южной Корее

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен обсудить конфликт на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывая на содействие Пекина в урегулировании ситуации. Об этом сообщили в Белом доме. Американский лидер выразил уверенность в готовности РФ к решению конфликта.

«Я бы хотел, чтобы Китай помог с Россией», — сказал Трамп на борту самолета по пути в Азию. Аудиотрансляцию его интервью вел Белый дом.

Президент США также выразил надежду на содействие Пекина в процессе переговоров с Российской Федерацией. Кроме того, он заявил о своей уверенности в стремлении российского руководства к разрешению ситуации вокруг Украины.

