В Сочи оказывается вся необходимая помощь после взрыва газа в многоквартирном доме

В Сочи оказывается комплексная помощь жильцам пострадавшего от взрыва газа многоквартирного дома на улице Тимирязева. По информации главы города Андрея Прошунина, введен локальный режим ЧС.

«Провел выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева. Сейчас в доме, пострадавшем от хлопка газа и огня, завершаются поквартирные обходы <...> На месте происшествия вводим режим локальной ЧС», — сообщил Прошунина в своем telegram-канале. На месте происшествия организована работа оперативного штаба, завершены поквартирные обходы, а для нуждающихся подготовлены пункты временного размещения.

В настоящее время 28 жильцов, среди которых семеро детей, обеспечены временным жильем и транспортом. Главное в этот момент — обеспечить жильцов возможностью переждать последствия происшествия, отметил Прошунин.

Он также добавил, что здание будет полностью обследовано специалистами, и ближайшей задачей муниципалитета станет определение его пригодности для дальнейшего проживания. Все пострадавшие получили свои квартиры по решению суда в 2012 году, напомнил Прошунин.