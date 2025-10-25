Трамп заявил, что введенные им против РФ санкции «очень сильные»
Трамп считает свои новые санкции против России «очень сильными»
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Введенные США антироссийские санкции отличаются особой жесткостью и масштабом. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Мы ввели очень значительные санкции против России, думаю, это очень сильные санкции», — отметил Дональд Трамп, подчеркивая, что его администрация впервые применила подобные меры к энергетическим компаниям РФ. Аудиотрансляцию вел Белый дом.
Трамп добавил, что его российский коллега Владимир Путин недооценивает эффект ограничений. «Он говорит, что они не будут иметь большого эффекта. Я не знаю, не думаю, что он прав в этом», — заявил американский лидер.
В октябре Министерство финансов США объявило о расширении санкционных ограничений против ряда российских энергетических компаний, среди которых «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерних структуры. Российские власти официально заявили, что очередной пакет санкций не создаст опасности для отечественного топливного рынка.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Леня25 октября 2025 09:40Ха не нужны нам их санфаянсы