Трамп заявил, что введенные им против РФ санкции «очень сильные»

Трамп считает свои новые санкции против России «очень сильными» Фото: Official White House / Shealah Craighead

Введенные США антироссийские санкции отличаются особой жесткостью и масштабом. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы ввели очень значительные санкции против России, думаю, это очень сильные санкции», — отметил Дональд Трамп, подчеркивая, что его администрация впервые применила подобные меры к энергетическим компаниям РФ. Аудиотрансляцию вел Белый дом.

Трамп добавил, что его российский коллега Владимир Путин недооценивает эффект ограничений. «Он говорит, что они не будут иметь большого эффекта. Я не знаю, не думаю, что он прав в этом», — заявил американский лидер.

