«Погибли в ходе конфликта, но их дочь жива»: новые версии загадочной пропажи семьи Усольцевых

Пропавшая в таежных лесах семья Усольцевых, возможно, до сих пор жива. По мнению преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма Дениса Киселева, супруги могли воспользоваться случаем, чтобы скрыться, и не желают, чтобы их их искали.

Однако правоохранители придерживаются иной точки зрения. Криминалисты не исключают версию об убийстве, поскольку в этом районе, как ранее сообщали туристы, действуют браконьеры. Схожего мнения придерживается сибирский шаман Виктор Зайцев, который после проведения ритуала заявил, что супруги Усольцевы погибли в ходе конфликта, но их дочь все еще жива.

По другим данным, в деле мог быть замешан серийный убийца. Поскольку, помимо членов семьи, в этих же краях недавно пропал 54-летний мужчина. В 2019-м году произошел аналогичный случай. Пропавшие на данный момент не найдены.

Сергея, его жену Ирину, их дочь Арину и собаку породы корги ищут почти месяц. Их телефоны в последний раз были замечены возле горы Алат, примерно в семи километрах от поселка Кутурчин в Красноярском крае. В поисках участвуют больше 1,5 тысячи человек — альпинисты, спасатели, полицейские, волонтеры и жители соседних деревень. Что известно о загадочном исчезновении семьи Усольцевых на 25 октября — в материале URA.RU.

Усольцевы могут быть живы

Пропавшие члены семьи могут оставаться в живых. В тайгу они ушли, потому что не хотели, чтобы их искали. Такую точку зрения выразил преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Я думаю, что ... они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли», — сказал Киселев в интервью aif.ru.

В качестве примера он привел старообрядцев. По словам специалиста, эти люди часто уходили в непроходимые леса тайги намеренно. Они попросту хотели, чтобы о них забыл остальной мир. По словам спасателя, предположения, что семья Усольцевых может находиться в сторожке или скрываться в пещере в ожидании помощи, маловероятны.

«Версия о том, что они забрались в сторожку и не имеют возможности оттуда выйти и подать какой-то сигнал, выглядит мифической. Если бы они были в пещере, их бы нашли. Они бы подали о себе какой-то сигнал. Я думаю, что даже дым от костра указал бы на них», — считает спасатель.

Могли ли Усольцевы быть убиты

На первом этапе расследования полицейские обошли квартиры местных жителей. Они осматривали не только дома, но и все здания во дворах. Основную версию об убийстве проверяли очень внимательно, так как раньше туристы, приезжавшие на гору Бурантинка, рассказывали о полученных угрозах от браконьеров. По данным правоохранителей, в этом районе работает организованная группа браконьеров.

Родственники Усольцевых рассматривают вероятность того, что они случайно столкнулись в тайге с преступниками, находящимися в розыске. Жители окрестностей отмечают, что в лесном массиве могут скрываться бывшие осужденные из расположенных поблизости исправительных учреждений.

Шаман увидел, что члены семьи мертвы

Известный сибирский шаман тывинского происхождения Виктор Зайцев выступил с сенсационным заявлением относительно судьбы семьи Сергея и Ирины. По его словам, специальный обряд позволил ему установить, что супруги стали жертвами внезапного конфликта и были убиты, тогда как их дочь была похищена и остается в живых. Судьбу домашнего питомца породы корги он определить не смог.

«Там случился какой-то конфликт, на кого-то они напоролись. <…> С чего началось? Началось с того, что Сергей сам сделал какое-то резкое, недальновидное замечание», — поделился Зайцев.

По мнению шамана, преступники скрыли следы, избавившись от тел супругов, сбросив их в реку. Отвечая на вопрос о местонахождении Арины, Зайцев подчеркнул, что не располагает точной информацией, однако уверен, что девочка находится далеко от места происшествия.

Усольцевы могли стать жертвой серийного убийцы

Интернет-пользователи выдвинули новую версию, которая объединяет все случаи исчезновения людей в данном месте — появление серийного убийцы. Поводом для этого послужили не только поиски Усольцевых, но и недавняя пропажа 54-летнего мужчины, который отправился на рыбалку, а после бесследно исчез.

Ровно такая же история случилась в 2019-м году. 67-летний пенсионер ушел за ягодами в районе Минской петли. Больше о его местоположении ничего неизвестно. Однако никакого подтверждения серийного убийцы, действующего в тайге, на данный момент нет.

Пропавшую семью могут спасти костры

Усольцевы могут оставаться в живых, однако для привлечения поисковых групп им необходимо разводить костры. Об этом сообщил отшельник Оджан Наумкин, который 20 лет прожил в лесах Алтая.

«Если бы они жгли костер, был бы дым, их смогли бы найти», — сказал Наумкин. Его слова приводит aif.ru.

Тем не менее, даже если бы семья Усольцевых последовала совету Наумкина, развести костер в заснеженном лесу, вероятно, оказалось бы затруднительно. Кроме того, обнаружить их можно было бы по дыму лишь во время самого горения. В данном случае снежный покров мог скрыть как следы пребывания людей, так и остатки костра.

Что произошло с Усольцевыми

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги по кличке Лада поехали в поход в урочище Буратинка в Красноярском крае 28 сентября. Кота оставили дома в Сосновоборске и заранее насыпали ему корм на несколько дней. Заграничные паспорта и другие ценные вещи брать с собой не стали. В поездку они поехали на Skoda Kodiaq, которой владеет Сергей. Машина Ирины осталась в Сосновоборске.