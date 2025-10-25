Над регионами России перехвачено больше сотни дронов ВСУ

По официальным данным, только над Ростовской областью было уничтожено 20 дронов, над Волгоградской — 19, над Брянской — 17. Также удары отражались по Калужской (12 БПЛА), Смоленской (11), Белгородской (9) и Московской (9 дронов, из них 7 следовали в сторону Москвы) областям. По восемь устройств было сбито над Воронежской и Ленинградской областями, по два — над Новгородской, Рязанской и Тамбовской, и по одному — над Тверской и Тульской.