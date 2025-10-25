Над регионами России перехвачено больше сотни дронов ВСУ
За ночь сбито более 100 БПЛА ВСУ
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В ночь на 25 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщила пресс-служба ведомства в своем официальном telegram-канале.
По официальным данным, только над Ростовской областью было уничтожено 20 дронов, над Волгоградской — 19, над Брянской — 17. Также удары отражались по Калужской (12 БПЛА), Смоленской (11), Белгородской (9) и Московской (9 дронов, из них 7 следовали в сторону Москвы) областям. По восемь устройств было сбито над Воронежской и Ленинградской областями, по два — над Новгородской, Рязанской и Тамбовской, и по одному — над Тверской и Тульской.
ВСУ практически каждый день предпринимают попытки атаковать объекты на территории России с применением ракет и беспилотников. Однако подразделения российской ПВО осуществляют круглосуточное дежурство и эффективно пресекают данные атаки.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
