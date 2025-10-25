Мошенники нашли способ обманывать людей с помощью маркетплейсов
Мошенники убеждают жертву передать им код из СМС-сообщения, рассказали в МВД
Мошенники под видом работодателей на маркетплейсах воруют персональные данные россиян и коды авторизации, после чего оформляют на пострадавших микрозаймы. О росте таких преступлений сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел (МВД) России.
«Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После чего от лица потерпевшего оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций», — передает слова правоохранителей ТАСС.
В МВД также сообщили, что одной из самых распространенных мошеннических схем, связанных с торговыми онлайн-платформами, остается получение персональных данных и авторизационных кодов под видом предложения работы на маркетплейсах. Полицейские предупреждают россиян, что в каждом подобном случае необходимо проявить бдительность и не попадаться на уловки преступников.
Ранее стало известно, что аферисты, представляясь работниками банковских учреждений или служб технической поддержки, склоняют граждан России к установке программ для удаленного доступа. После чего злоумышленники требуют ввести личную информацию в мобильных приложениях, чтобы впоследствии использовать эти данные для оформления кредитов. Об этом сообщил юрист Владимир Филатов. Он рекомендует гражданам активировать уведомления о всех операциях, совершаемых в личном кабинете, и при обнаружении подозрительной активности незамедлительно обращаться в банк, МВД и Банк России.
