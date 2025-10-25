Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном

Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своего турне по азиатским странам. Об этом заявил сам глава Белого дома на борту президентского самолета, следуя в регион, передает корреспондент Белого дома Келли Мейер.

«Я бы мог, если бы он пошел на контакт. В прошлый раз я в интернете написал, что еду в Южную Корею, если он готов, я открыт тоже. Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому. У них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи», — заявил Трамп в ходе своего азиатского турне. Его слова передала Мейер в социальной сети Х.

Трамп отметил, что не исключает переговоры с Ким Чен Ыном и готов к ним при наличии инициативы со стороны Пхеньяна. Президент США также высказал уверенность, что глава КНДР в курсе его текущего визита в регион.

