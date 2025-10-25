Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своего турне по азиатским странам. Об этом заявил сам глава Белого дома на борту президентского самолета, следуя в регион, передает корреспондент Белого дома Келли Мейер.
«Я бы мог, если бы он пошел на контакт. В прошлый раз я в интернете написал, что еду в Южную Корею, если он готов, я открыт тоже. Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому. У них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи», — заявил Трамп в ходе своего азиатского турне. Его слова передала Мейер в социальной сети Х.
Трамп отметил, что не исключает переговоры с Ким Чен Ыном и готов к ним при наличии инициативы со стороны Пхеньяна. Президент США также высказал уверенность, что глава КНДР в курсе его текущего визита в регион.
Ранее представители южнокорейских властей допускали вероятность встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в рамках саммита АТЭС, который проходит в южнокорейском городе Кенджу. Лидер Северной Кореи заявил о готовности Пхеньяна приступить к переговорам с Соединенными Штатами, однако подчеркнул, что диалог возможен лишь при условии, если Вашингтон откажется от требования о денуклеаризации КНДР.
