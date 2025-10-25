Основатель ОПГ, похищавшей у бойцов СВО в Шереметьево деньги, объявлен в розыск

СК РФ ищет основателя Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Бардина Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет Российской Федерации объявил в международный розыск основателя Лобненского организованного преступного сообщества Игоря Бардина, подозреваемого в хищении денежных средств у военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.

«Игорь Бардин объявлен в международный уголовный розыск в рамках уголовного дела преступного сообщества, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево», — сообщили ТАСС в органах. По версии следствия, группа под его руководством организовала масштабную схему, в результате которой солдаты потеряли крупные суммы.

Согласно имеющейся информации, сумма ущерба уже превысила четыре миллиона рублей. В связи с данным уголовным делом были задержаны более 30 человек, включая сотрудников полиции, а также посредников: таксистов и лиц, заманивавших жертв.

