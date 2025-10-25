На белорусско-литовской границе скопилось больше 1600 грузовиков
Ожидается, что литовская сторона откроет пункты пропуска в 12:00 по местному времени
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
После решения Литвы о закрытии двух пунктов пропуска на совместной границе с Белоруссией в электронной очереди на пересечение рубежа скопилось более 1,6 тысячи грузовых автомобилей. Об этом сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.
«Сейчас в электронной очереди на выезд из Беларуси в указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1600 грузовых транспортных средств», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале государственного таможенного комитета Белоруссии.
В ведомстве сообщили, что накануне вечером литовские власти вновь прекратили движение через автомобильные пункты пропуска на белорусско-литовской границе. С 21:40 по мск транспортные средства, направляющиеся из Белоруссии через пункты пропуска «Мядининкай» (со стороны Белоруссии — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»), Литва перестала принимать машины. Последний въезд автомобиля на территорию Белоруссии был зарегистрирован ровно в полночь. Представители ведомства напомнили, что возобновить работу указанных пунктов пропуска литовская сторона планирует в 12:00 по местному времени.
На белорусско-литовской границе имеется шесть автомобильных пунктов пропуска, однако в настоящее время действуют лишь два из них — «Шальчининкай» и «Мядининкай». Работа остальных четырех пунктов временно приостановлена по решению литовской стороны. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене ранее информировала, что власти балтийской республики приостановили функционирование двух пограничных переходов с Беларусью до полудня 25 октября. Это решение связано с инцидентом, произошедшим из-за запуска метеорологических зондов.
