На белорусско-литовской границе скопилось больше 1600 грузовиков

После решения Литвы о закрытии двух пунктов пропуска на совместной границе с Белоруссией в электронной очереди на пересечение рубежа скопилось более 1,6 тысячи грузовых автомобилей. Об этом сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.

«Сейчас в электронной очереди на выезд из Беларуси в указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1600 грузовых транспортных средств», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале государственного таможенного комитета Белоруссии.

В ведомстве сообщили, что накануне вечером литовские власти вновь прекратили движение через автомобильные пункты пропуска на белорусско-литовской границе. С 21:40 по мск транспортные средства, направляющиеся из Белоруссии через пункты пропуска «Мядининкай» (со стороны Белоруссии — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»), Литва перестала принимать машины. Последний въезд автомобиля на территорию Белоруссии был зарегистрирован ровно в полночь. Представители ведомства напомнили, что возобновить работу указанных пунктов пропуска литовская сторона планирует в 12:00 по местному времени.

