Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в Сочи

25 октября 2025 в 10:24
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со взрывом в многоэтажном доме в Сочи. Следователями и криминалистами СК России проводится осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает СК РФ.

