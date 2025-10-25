Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в Сочи
25 октября 2025 в 10:24
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со взрывом в многоэтажном доме в Сочи. Следователями и криминалистами СК России проводится осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает СК РФ.
