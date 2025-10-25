Отмечается, что в районе Светличного ВСУ потеряли до взвода живой силы убитыми и ранеными Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Крупное скопление военных 22-й отдельной механизированной бригады украинских военных было уничтожено в районе населенного пункта Светличное Харьковской области, который считается ключевым для ВСУ. Об этом стало известно агентству РИА Новости (РИАН) со ссылкой на российские силовые структуры.

«В лесном массиве возле Светличного Харьковской области ударом РСЗО уничтожено крупное скопление личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказал источник в разговоре с РИАН. Он также отметил, что в этом ключевом узле для обороны ВСУ противник потерял до взвода солдат убитыми и ранеными, а также несколько машин.

Светличное занимает стратегически важное положение в оборонительной системе украинских ВС на востоке Харьковской области. Освобождение этого населенного пункта откроет перед российскими войсками путь для дальнейшего продвижения на запад и создаст предпосылки для соединения линии фронта с районом Волчанска.

