Общество

Спасатели снова обследовали место пропажи Усольцевых в Красноярском крае

25 октября 2025 в 10:23
Поиски Усольцевых продолжаются

Поиски Усольцевых продолжаются

Фото: telegram-канал «КГКУ «Спасатель»», t.me

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда вновь обследовали территорию исчезновения семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба КГКУ «Спасатель». По информации ведомства, накануне, спасатели проверили шесть квадратных километров труднодоступной горно-таежной зоны вблизи поселка Кутурчин.

«Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 24 октября обследовали шесть квадратных километров горно-таежной местности в ходе поисков семьи Усольцевых в районе пос. Кутурчин Партизанско района», — сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель» в своем telegram-канале. Несмотря на масштабные поисковые работы, найти пропавших не удалось. Операция по розыску продолжается.

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в районе Минской петли 28 сентября, пока не дали результатов. Поиски семьи из трех человек продолжаются. Ищут отеца Сергея, мать Ирину и их пятилетняя дочь Арину Усольцевых.

Известно, что незадолго до исчезновения семья построила дом в поселке Тартат. Он входит в зарытый городской округ, но въезд в него свободный.

Следователи рассматривают несколько версий их пропажи, среди которых есть и версия о побеге. Однако ее соседи Усольцевых, единогласно опровергли. СКР также не обнаружил признаков подготовки семьи к незаконному выезду за пределы страны.

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

Комментарии (1)
  • Ха- ха- ха
    25 октября 2025 12:07
    Ну, кто с 5 летним ребенком попрется в труднодоступные места? Явно не там ищут.
