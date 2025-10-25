Спасатели снова обследовали место пропажи Усольцевых в Красноярском крае
Поиски Усольцевых продолжаются
Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда вновь обследовали территорию исчезновения семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба КГКУ «Спасатель». По информации ведомства, накануне, спасатели проверили шесть квадратных километров труднодоступной горно-таежной зоны вблизи поселка Кутурчин.
«Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 24 октября обследовали шесть квадратных километров горно-таежной местности в ходе поисков семьи Усольцевых в районе пос. Кутурчин Партизанско района», — сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель» в своем telegram-канале. Несмотря на масштабные поисковые работы, найти пропавших не удалось. Операция по розыску продолжается.
Поиски семьи Усольцевых, пропавших в районе Минской петли 28 сентября, пока не дали результатов. Поиски семьи из трех человек продолжаются. Ищут отеца Сергея, мать Ирину и их пятилетняя дочь Арину Усольцевых.
Известно, что незадолго до исчезновения семья построила дом в поселке Тартат. Он входит в зарытый городской округ, но въезд в него свободный.
Следователи рассматривают несколько версий их пропажи, среди которых есть и версия о побеге. Однако ее соседи Усольцевых, единогласно опровергли. СКР также не обнаружил признаков подготовки семьи к незаконному выезду за пределы страны.
- Ха- ха- ха25 октября 2025 12:07Ну, кто с 5 летним ребенком попрется в труднодоступные места? Явно не там ищут.