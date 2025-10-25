Спасатели снова обследовали место пропажи Усольцевых в Красноярском крае

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда вновь обследовали территорию исчезновения семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба КГКУ «Спасатель». По информации ведомства, накануне, спасатели проверили шесть квадратных километров труднодоступной горно-таежной зоны вблизи поселка Кутурчин.

«Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 24 октября обследовали шесть квадратных километров горно-таежной местности в ходе поисков семьи Усольцевых в районе пос. Кутурчин Партизанско района», — сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель» в своем telegram-канале. Несмотря на масштабные поисковые работы, найти пропавших не удалось. Операция по розыску продолжается.

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в районе Минской петли 28 сентября, пока не дали результатов. Поиски семьи из трех человек продолжаются. Ищут отеца Сергея, мать Ирину и их пятилетняя дочь Арину Усольцевых.

Продолжение после рекламы

Известно, что незадолго до исчезновения семья построила дом в поселке Тартат. Он входит в зарытый городской округ, но въезд в него свободный.