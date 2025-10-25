«Проблем с газом не замечали»: жители многоэтажки в Сочи рассказали о состоянии дома, где случилось ЧП
По словам жителей, перебоев в системе газоснабжения ранее не было (архивное фото)
Фото: читатель URA.RU © URA.RU
Собственники квартир в жилом доме в Сочи заявили, что до трагедии с взрывом не сталкивались с перебоями или неисправностями в системе газоснабжения. Информация об этом публикует телеканал РЕН ТВ.
«Собственники квартир утверждают, что до трагедии не замечали в доме проблем с газом», — сказано в материале. Она опубликована на сайте телеканала.
В результате взрыва бытового газа в жилом доме произошло частичное обрушилась стена. Сила ударной волны привела к тому, что обломки и элементы оконных конструкций были выброшены на значительное расстояние — до нескольких десятков метров. Возвращение жильцов в свои квартиры будет возможно только после завершения соответствующей экспертизы. На время проведения необходимых проверок жители дома будут размещены в пункте временного пребывания, а часть из них временно останется у родственников.
В ночь на 25 октября в одном из жилых домов на улице Тимирязева в Сочи произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погиб мужчина 70-летний мжучина. Три человека получили травмы, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. После взрыва в здании вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали прибывшие пожарные расчеты. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
