«Проблем с газом не замечали»: жители многоэтажки в Сочи рассказали о состоянии дома, где случилось ЧП

Собственники квартир в жилом доме в Сочи заявили, что до трагедии с взрывом не сталкивались с перебоями или неисправностями в системе газоснабжения. Информация об этом публикует телеканал РЕН ТВ.

«Собственники квартир утверждают, что до трагедии не замечали в доме проблем с газом», — сказано в материале. Она опубликована на сайте телеканала.

В результате взрыва бытового газа в жилом доме произошло частичное обрушилась стена. Сила ударной волны привела к тому, что обломки и элементы оконных конструкций были выброшены на значительное расстояние — до нескольких десятков метров. Возвращение жильцов в свои квартиры будет возможно только после завершения соответствующей экспертизы. На время проведения необходимых проверок жители дома будут размещены в пункте временного пребывания, а часть из них временно останется у родственников.

