Генпрокурор РФ подписал первый в мире договор по борьбе с киберпреступностью

Россия подписала первый в мире договор по борьбе с киберпреступностью Фото: Илья Московец © URA.RU

Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан в Ханое подписал от имени России первый в мире международный договор по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщилв пресс-служба Генпрокуратуры.

«Александр Гуцан подписал от имени Российской Федерации Конвенцию ООН против киберпреступности», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в telegram-канале. Торжественная церемония подписания Конвенции ООН против киберпреступности прошла в присутствии президента Вьетнама Лыонга Кыонга и делегаций государств-участников, выступающих за развитие международного сотрудничества в сфере информационной безопасности.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации отметили, что данный документ — первый в мире международный договор в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Подобный подход, подчеркнули в ведомстве, полностью согласуется с положениями Устава ООН. Инициатива направлена на создание эффективной системы взаимодействия между правоохранительными органами разных государств, основанной на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела.

Продолжение после рекламы

Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью разработана по инициативе российской Генпрокуратуры при координирующей роли Министерства иностранных дел России. Она впервые создает согласованную международную правовую платформу для противодействия преступлениям в киберпространстве и обмена информацией между компетентными органами государств-участников.